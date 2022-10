Veja se o seu apoio extraordinário já foi pago

JN Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Os contribuintes podem aceder ao Portal das Finanças para verem o estado do pagamento do apoio extraordinário que começa hoje a ser pago por transferência bancária.

O apoio de 125 euros a cidadãos (não pensionistas) com rendimentos até 2700 euros brutos mensais começa a ser a pago esta quinta-feira, a um ritmo de 500 mil beneficiários por dia. O Governo estima que o processo esteja concluído em dez dias.

PUB

É possível consultar, no Portal das Finanças, o estado do pagamento do apoio.

De recordar que o apoio em causa (de 125 euros por adulto e 50 euros por cada filho) foi lançado pelo Executivo para compensar as famílias pelo impacto do aumento dos preços.