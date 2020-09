Venda de alimentos em fim de prazo salva mais de nove mil toneladas

Catarina Silva Hoje às 11:12 Facebook

Quatro anos após a criação de uma comissão para travar o desperdício alimentar, há queixas de muito ainda por fazer.

Os locais específicos em supermercados para venda de produtos em risco de desperdício permitiram salvar 9054 toneladas só no ano passado, mais 9% do que em 2018. Os dados são do relatório de progresso da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA). Quatro anos depois da sua criação, ainda não há números, mas estima-se que Portugal desperdiça todos os anos um milhão de toneladas de alimentos. Esta terça-feira comemora-se, pela primeira vez, o Dia Internacional de Consciencialização sobre Perda e Desperdício de Alimentos.

Já há 1137 lojas pelo país com circuito comercial para os produtos em fim de prazo, mais 36% do que em 2018. Esta é uma das medidas previstas na Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, que tem dado passos na sensibilização de toda a cadeia alimentar.