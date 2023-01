Vendas da dona do "Pingo Doce" subiram 21,5% para 25 mil milhões de euros

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

As vendas do grupo Jerónimo Martins subiram 21,5% para 25,4 mil milhões de euros em 2022, sendo que, em Portugal, as vendas do Pingo Doce aumentaram 11,2% para 4,5 mil milhões de euros.

"As vendas do grupo cresceram 21,5% (+23,9% a taxas de câmbio constantes) para atingir 25,4 mil milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Só no quarto trimestre do ano passado, as vendas da Jerónimo Martins progrediram 23% para sete mil milhões de euros.

No que se refere a Portugal, o grupo retalhista notou que a subida generalizada dos preços levou a uma inflação alimentar de 13% (19,5% no quarto trimestre), mas a "forte recuperação" do turismo beneficiou o canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés).

Assim, no acumulado de janeiro a dezembro de 2022, as vendas do "Pingo Doce" atingiram 4,5 mil milhões de euros, mais 11,2% do que no ano anterior.

Já no quatro trimestre, a cadeia de supermercados registou vendas de 1,2 mil milhões de euros, uma subida de 13,7% face a igual período do ano anterior. Em 2022, o Pingo Doce abriu 10 lojas e renovou 37 localizações.

Por sua vez, o Recheio, que celebrou o seu 50.º aniversário, totalizou 1,2 mil milhões de euros de vendas, 27,7% acima do ano anterior, enquanto só no quarto trimestre, as vendas aumentaram 25% para 308 milhões de euros.

Na Polónia, a Biedronka teve vendas de 17, 6 mil milhões de euros, o que se traduz num progresso homólogo de 20,9%.

No quarto trimestre, as vendas da Biedronka foram de 4,9 mil milhões de euros, um ganho de 24,1% em comparação com o mesmo período de 2021.

As vendas da Hebe, por seu turno, ascenderam a 358 milhões de euros, mais 28,7% do que em 2021 e, só no quarto trimestre, situaram-se em 106 milhões de euros, ascendendo 25,9% face a igual trimestre do ano anterior.

Segundo a mesma nota, a Hebe expandiu a sua rede de lojas na Polónia, com 30 aberturas para um total de 315 lojas.

"No final do ano, e na sequência de um período de teste, a Hebe inaugurou as suas operações 'online' na Chéquia e na Eslováquia", acrescentou.

Na Colômbia, as vendas da Ara cresceram 60,5% para 1,8 mil milhões de euros em 2022, enquanto só no quarto trimestre cifraram-se em 477 milhões de euros, mais 38,5%.

A Ara inaugurou 275 lojas, no ano em causa, 189 das quais no último trimestre. Esta insígnia soma agora 1.093 localizações.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Jerónimo Martins desceram 1,22% para 21,12 euros.