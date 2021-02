Vendem-se carros novos na Internet mas faltam clientes

Diogo Ferreira Nunes (JN/DV) Hoje às 07:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Do primeiro para o segundo confinamento, as marcas facilitaram as compras aos consumidores.

Pode comprar um carro novo mesmo quando os concessionários estão fechados? Sim, pelas páginas das marcas. Depois do primeiro confinamento, foram criados processos digitais para facilitar a vida aos consumidores. Mas faltam os clientes e já se antecipa que fevereiro de 2021 seja um dos piores meses de sempre para o comércio automóvel em Portugal.

À distância de um telemóvel ou de um computador, é possível renovar a sua frota a partir de qualquer lugar. Em vez de ir ao concessionário espreitar o carro, o consumidor pode pesquisar e configurar o modelo. Se ficar interessado, pode abrir uma janela para troca de mensagens.

Através de um chatbot, o consumidor responde a algumas perguntas e a conversa termina com o envio de um e-mail do vendedor mais próximo. A partir daqui, é enviada a primeira proposta, pergunta-se se é preciso pedir um crédito e se há algum automóvel usado para entregar - determinante para baixar o preço final.

O teste do modelo pode ser feito sem estar ao lado do vendedor. Se quiser mesmo comprar o carro, a transferência é feita numa plataforma bancária e o carro é entregue onde o cliente quiser.

Praticamente todas as 20 marcas mais vendidas em Portugal têm serviços de compra de carros de forma totalmente digital, segundo o apuramento feito pelo JN/Dinheiro Vivo.

Vendas são escassas

PUB

Várias das marcas contactadas pelo JN/Dinheiro Vivo antecipam que, em fevereiro, as vendas de carros novos recuem entre os 50% e os 60% face ao mesmo mês de 2020.

Ainda assim, ficarão aquém dos números de abril de 2020, a maior travagem de sempre na venda de automóveis em Portugal. Nesse mês, foram comercializados apenas 3803 veículos, uma diminuição de 84,6% em comparação com o mesmo mês de 2019.

Ou seja, as compras digitais estão longe de compensar o volume de negócios fechados com o aperto de mão dos concessionários.