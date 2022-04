JN/Agências Hoje às 11:27 Facebook

A CP vai disponibilizar cerca de 30 mil viagens com 80% de desconto, para serem utilizadas na 2ª classe, para qualquer destino do comboio Intercidades. No âmbito desta promoção, a viagem entre Porto e Lisboa pode ser comprada a partir de 5,50 euros.

Os bilhetes são válidos para viagens entre os dias 21 de abril e 15 de julho e podem ser comprados com uma antecedência de 10 dias. Para viagens como de Lisboa a Évora ou Beja, os preços são de 2,50 euros e 3 euros, respetivamente.