Viagens esgotadas com menor oferta de lugares e destinos

Preços subiram graças à inflação e aos custos dos combustíveis, mas não afastam retoma das grandes viagens para destinos longínquos e mais caros.

As viagens de férias ao estrangeiro já estão esgotadas para algumas datas, mesmo com preços mais altos devido ao impacto da inflação, dos combustíveis e da falta de mão de obra. Porém, as vendas ainda vão ficar abaixo de 2019, uma vez que a oferta continua reduzida. As viagens mais caras e para destinos mais exclusivos têm cada vez mais clientes em Portugal.

Nas agências de viagens, a procura "está a correr bem e com resultados acima das expectativas, tendo já atingido um volume de reservas próximo do obtido no mesmo período de 2019", revela Pedro Quintela, diretor de vendas e marketing da Agência Abreu.