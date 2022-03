Viagens esgotadas na Páscoa e verão com oferta reforçada

Erika Nunes Hoje às 06:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio do alívio das restrições relacionadas com a pandemia, há pouco mais de uma semana, deu a partida para as reservas e pré-reservas das viagens dos portugueses.

Ainda com operações modestas para a Páscoa, os operadores já têm muito poucas vagas para a oferta existente, sobretudo no que se refere às partidas a 9 de abril. O verão já começa a ter procura e as operações poderão ser ampliadas. As ilhas portuguesas e o Algarve, cá dentro, as ilhas espanholas e os destinos mediterrânicos, assim como o "best-seller" Cabo Verde, lá fora, são os destinos de eleição.

Fevereiro é o mês por excelência para os portugueses reservarem férias a preços mais em conta, diz Nuno Anjos, diretor comercial do operador Viajar Tours, notando que, este ano, a maioria das movimentações começou "após o anúncio do alívio das restrições".