Viagens mais caras não travam corrida às férias

Ao contrário de outros anos, em que a maioria dos portugueses chegava à agência de viagens com o destino escolhido, agora o que está predefinido é o orçamento. "O perfil do consumidor este ano é o de "eu quero ir e tenho este orçamento", e os operadores encaixam a oferta de acordo com estes termos da procura", explica António Loureiro, diretor regional da Travelport em Portugal, que detém a Galileo, uma das maiores empresas de distribuição de serviços de turismo do Mundo.

O número de portugueses a viajar "continua a aumentar, está com um crescimento de 5%" em comparação com o ano passado. Assim, 2023 "nunca será um ano mau", ainda que "em maio se tenha registado algum abrandamento e alguns cancelamentos". Com os preços a aumentar, não admira que os destinos de menor orçamento continuem a ser os preferidos dos portugueses. Cabo Verde "esmaga tudo", revela António Loureiro, devido à proximidade linguística, cultural e geográfica, além das praias convidativas ao relaxamento. Mas neste espetro também há que considerar "claramente as Caraíbas" e "a Riviera Maya, no México".

tendências: Albânia e Zanzibar