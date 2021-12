Vice-presidente do BCE tem covid-19

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, está em isolamento, depois de um teste positivo ao coronavírus.

De acordo com um comunicado do BCE, Luis de Guindos "isolou-se imediatamente após obter o resultado [do teste à presença de SARS-CoV-2] e está a informar todos com quem teve contacto próximo recentemente".

Segundo a entidade, De Guindos, que tomou duas doses da vacina contra a covid-19, "não manteve contacto próximo com a presidente [do BCE, Christine] Lagarde na semana passada" e os seus sintomas são "muito leves".

"Ele vai trabalhar em casa até novas informações e não haverá impacto na reunião de política monetária desta semana", lê-se na nota.