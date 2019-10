Hoje às 17:49 Facebook

No Portugal Mobi Summit Carlos Moedas teve de lidar com perguntas bem diferentes das que normalmente lhe são feitas, num momento de maior descontração.

O Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação aceitou o desafio de Filomena Cautela, apresentadora do evento na NOVA SBE de Carcavelos, para replicar uma rubrica do popular programa 5 Para a Meia Noite, "Pressão No Ar", da RTP. E, no final, aceitou dançar com a apresentadora.