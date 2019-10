Vídeo: Como Lisboa e Cascais se tornaram exemplos globais de mobilidade urbana

Hoje às 17:39 Facebook

Os dois municípios da Área Metropolitana de Lisboa são exemplos mundiais de soluções de mobilidade urbana sustentável. Um dos motivos prende-se com o facto de ambas as cidades defenderem o modelo da "mobilidade como serviço".

Lisboa e Cascais servem de exemplo por três razões: liderança, ecossistemas fortes e colaboração - às quais se junta a existência de grandes empresas que operam nesta área, sejam companhias internacionais ou portuguesas. No debate promovido pela Deloitte, Miguel Gaspar, Vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, destacou o exemplo da criação do passe Navegante Metropolitano como uma das medidas com maior impacto na mobilidade da capital portuguesa. Rui Rei, CEO da Cascais Próxima anunciou o objetivo de tornar a mobilidade na cidade completamente gratuita em 2020.