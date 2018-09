Algarve está condenado ao transporte individual

"Muito do que ouvi aqui é para a realidade de Lisboa. Acontece que quando vão ao Algarve no verão, as pessoas que moram na capital vão encontrar uma realidade diferente!". A constatação é de Francisco Malveiro Martins, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, que apela à classe política para olhar para resto do mapa no que toca ao tema da mobilidade.