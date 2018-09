Automóveis deverão usar eletricidade e hidrogénio

14 Setembro 2018 às 11:47 Facebook

Para Patrick Oliva, Founder Paris Process on Mobility and Climate Change, é necessária uma visão mais neutral nesta transformação de abandono dos combustíveis mais poluentes. Isto é, apesar de a eletrificação ser uma grande aposta, Patrick defende que os países devem manter uma visão aberta quanto a diferentes combustíveis que sejam não poluentes. "Temos de fazer mais e agora", salientou, no debate sobre Descarbonização dos Transportes, que decorreu esta sexta-feira no Lisbon Mobi Summit.

Utilizar o hidrogénio como combustível automóvel é uma possibilidade apontada por Oliva. A aposta foi feita no passado, mas praticamente abandonada entretanto, com exceção em alguns países asiáticos e com a Alemanha também a não desistir por completo. O responsável considera que talvez combinar baterias de diferentes fontes poderá ser uma solução para se chegar mais rapidamente a soluções viáveis e económicas.

"Os (atuais) veículos elétricos não nos dão tudo o que precisamos", afirmou. É essencial que os transportes evoluam, pois é por eles que a descarbonização poderá ser maior e feita no mais curto prazo. É necessário energia eficiente, mas é preciso também pensar nos custos, de forma a que todos saiam beneficiados. "É preciso combinar os elementos para crescer", disse, apelando: "Não podemos ter medo dos diferentes investimentos."

Patrick Oliva avisou que neste momento se descarrilou rumo ao objetivo da descarbonização em 2050. "Mas acredito que podemos lá chegar."

