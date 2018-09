14 Setembro 2018 às 10:14 Facebook

Twitter

Para este orador do Lisbon Mobi Summit, que decorrer em Lisboa, a mobilidade deve passar a envolver também uma alteração de funções dos meios de transporte. Por exemplo: um automóvel de uso particular pode operar, não só como meio de transporte do seu condutor e passageiros, mas pode servir também para entregar uma encomenda de uma empresa.

Ver mais sobre a Lisbon Mobi Summit