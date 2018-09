14 Setembro 2018 às 15:09 Facebook

Este responsável falava no painel Mobilidade Partilhada, inserido no Lisbon Mobi Summit, que está a decorrer no SUD Lisboa, e onde aproveitou para frisar que "a Brisa foi e é muito importante para alterar os hábitos de mobilidade das pessoas.".

Segundo João Oliveira, as pessoas resistem normalmente a aderir a esta nova forma de "boleia", mas depois de utilizarem a app (seja ela qualquer for, das que estão disponíveis no mercado) ficam fãs deste método.

