Europcar revela como juntou o carsharing ao aluguer

Com o avanço da tecnologia, Paulo Moura, diretor geral da Europcar Portugal, realçou, no debate sobre a Mobilidade Partilhada, na Lisbon Mobi Summit, que "há imensa margem de para avançar", dadas as plataformas que se podem desenvolver. Uma das startups em que a Europcar investiu foi na Bélgica, que se dedica à partilha de scooters. "Queremos desenvolver (o serviço) noutras cidades europeias, principalmente no sul da Europa", explicou, com Portugal a ser, naturalmente, um dos locais a apostar. Já o sistema de carsharing da empresa deverá chegar a Lisboa em Janeiro.

Outro dos planos é que exista uma plataforma que integre e unifique todo o tipo de serviços, desde o aluguer de carros, ao de veículos com motorista e aluguer de scooters.

