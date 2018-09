Federação Internacional do Automóvel promove novas formas de mobilidade

13 Setembro 2018 às 16:23 Facebook

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) trabalha com mais de 170 organizações que começaram como clubes de automóveis e que entretanto alteraram o seu modelo de negócio. Hoje em dia, trabalham na forma de melhor promover a mobilidade.

Andrew McKellar, Secretário Geral para a Mobilidade da FIA, realçou num debate do Lisbon Mobi Summit, como há três pontos importantes em que a Federação se está a focar. Um das preocupações é a qualidade do ar, pelo que a aposta forte que foi feita no diesel necessita de ser alterada pelos governos, situação que vá se vai verificando.

Segue-se a aposta na tecnologia e na mudança de modelos de negócio. "Estão a dar mais opções aos consumidores. Mais colaboração traz novas soluções que estão a facilitar este caminho", afirmou.

Como terceiro ponto, McKellar referiu a necessidade de facilitar as opções aos cidadãos, como por exemplo, a forma como poderão deslocar-se para o trabalho ou levar os filhos à escola.

Ajudar na evolução da tecnologia elétrica tem sido uma aposta e, nesse aspeto, a Fórmula E tem sido uma plataforma para alcançar o objetivo.

