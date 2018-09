13 Setembro 2018 às 12:07 Facebook

Martin Hofmann, Chief Information Officer, demonstrou como a marca de automóveis quer revolucionar a mobilidade, dando o exemplo da recolha massiva de informação que poderá contribuir para construir uma rota que evite a formação de engarrafamentos.

"Estamos a sonhar com uma plataforma que recolha dados para ver qual a melhor forma do objeto ter o melhor caminho do ponto A ao B. Para construir a plataforma tem de se ter a informação. Todos têm de trabalhar juntos", realçou.