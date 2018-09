13 Setembro 2018 às 10:59 Facebook

"Quase três anos depois da ideia inicial chagámos à primeira Lisbon Mobi Summit (LMS)", disse Daniel Proença de Carvalho, presidente da Global Media Group, na sessão de abertura do debate que, até domingo, no espaço Sud Lisboa vai discutir o presente e, sobretudo, o futuro da mobilidade.

"O caminho que o Lisbon Mobi Summit, com a participação de todos os envolvidos, vai certamente encontrar é o caminho das ideias e da energia concretizadora com que a humanidade sempre soube inovar e progredir", disse o presidente do Global Medi Group.