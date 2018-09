Simuladores de treino e carro de Fórmula E disponíveis na Central Tejo

Ver a exposição do automóvel vencedor do campeonato da Fórmula E - o equivalente à Formula 1 nas competições em automóveis elétricos - e a possibilidade de experimentar os mesmo simuladores de condução que servem para os treinos dos pilotos profissionais são duas atividades que Sandra Pombo, da Efacec, destaca a propósito da presença da empresa no fim-de-semana de experimentação do Lisbon Mobi Summit.