Uma multidão num pequeno espaço "sufoca" Macau

O excesso de volume de pessoas e tráfego rodoviário faz com que Macau sofra de uma saturação do espaço público, um problema que urge resolver. Quem o disse foi José Luís Sales Marques, Presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau e ex-presidente do Leal Senado, que falava na sessão plenária de sexta-feira integrada no Lisbon Mobi Summit (LMS), que decorre no SUD Lisboa, em Belém.

Para dar uma ideia da dimensão do problema de mobilidade existente nesta região, este responsável avança com alguns números: Macau tem 650 mil habitantes concentrados em 32 quilómetros quadrados. Além do mais, tem 30 milhões de visitantes por ano. Estes dados estatísticos, segundo este orador, fazem com que "transportes e vias públicas tenham uma densidade populacional muito grande".

Mais, a acrescentar a isto, há um enorme volume de carros topo de ganha que são inimigos do ambiente e das questões ligadas à mobilidade.

Segundo José Luís Sales Marques, este problema começou a ser resolvido aquando da elaboração de um plano de urbanístico que data de 2010. Mas a solução está longe de chegar.

