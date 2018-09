Viseu aposta em diferentes alternativas de transporte

13 Setembro 2018 às 20:23 Facebook

Eis os pontos que constituem o MUV, Mobilidade Urbana de Viseu. Mas um projeto como este "tem de ser eficiente senão abandonam para o automóvel".

Num concelho de 100 mil habitantes, João Paulo Gouveia, vereador da Câmara Municipal de Viseu, realçou na Lisbon Mobi Summit que o objetivo passa por melhorar o sistema urbano e assim "baixar as emissões de carbono até 2025".

No âmbito do debate "Mobilidade Local, Visão Global", o autarca referiu algumas das mudanças realizadas na forma de se deslocar em Viseu, que permitiram, por exemplo, garantir o transporte a quem vive fora do centro, para que assim tenha maior facilidade em chegar a essa zona da cidade. É precisamente nesse local de maior movimento que o autocarro de 15 em 15 minutos se tornou importante, estando equipado com wifi, espaço para bicicletas e com condições para as pessoas com mobilidade reduzida.

Um dos projetos futuros é o primeiro transporte público elétrico não tripulado, que irá funcionar 24 horas por dia. Outro passa por permitir às pessoas ter a possibilidade de saber onde podem estacionar o carro através de uma aplicação no telemóvel, sendo este um projeto algo a concretizar mais rapidamente.

As bicicletas são um ponto incontornável e Viseu não passa ao lado das ciclovias, ecopistas e o sistema de bike sharing.