A Conferência "Para lá das massas. Turismos e comunidades locais" discute o valor do turismo como alavanca decisiva para as economias locais e regionais.

14h50

Boas - Vindas

Silvério Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos

15h00

Abertura

Nuno Fazenda, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

15h15

KeyNote Speaker

Carlos Costa, Professor Catedrático na Universidade de Aveiro

15h45

Painel I - Gândara: de onde e para onde

Dina Ramos, Professora na Universidade de Aveiro

Silvério Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos

Raul Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mira

Helena Teodósio, Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede

Moderação: Paulo Ferreira, jornalista JN



16h45

Painel II - Turismo: conservar e inovar

Vilma Silva, Diretora-Geral da "Território XXI". Especialista em Planeamento e Ordenamento do Território

Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional da Região Centro (CCDR-C)

Teresa Ferreira, Diretora do Departamento de Dinamização de Recursos do Turismo de Portugal

Adriana Rodrigues, Chefe do Núcleo de Comunicação e Imagem do Turismo do Centro de Portugal

Moderação: Rafael Barbosa, Diretor - Adjunto do JN