Vieira nega incumprimento com o Novo Banco: "Se não fosse presidente do Benfica não estava cá"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi esta segunda-feira ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco, enquanto figura central da Promovalor, no âmbito das audições que os deputados estão a fazer aos grandes devedores do banco.

Nunca entrou em incumprimento para com o Novo Banco, nunca teve perdões de juros e, no tempo do BES, não lidava diretamente com Ricardo Salgado. Foram estas as principais garantias dadas nesta segunda-feira por Luís Filipe Vieira, no Parlamento, à comissão de inquérito sobre o NB (que pode rever ao minuto aqui). O presidente do Benfica, presente enquanto homem-forte da Promovalor - empresa que chegou a dever 760 milhões de euros ao Novo Banco (NB) -, também se mostrou convicto de que, se não liderasse o clube da Luz, nunca teria sido chamado a depor. E, num momento insólito, afirmou que quem vendeu o NB - Mário Centeno, então ministro das Finanças - deveria ser "enforcado".

"A minha vida não foi criada com o BES ou com a vinda para o Benfica", afirmou Vieira aos deputados. Em 2003, ano em que se tornou presidente encarnado, já era "um empresário de renome da área dos pneus e do imobiliário", referiu.

Vieira esclareceu que, em 2017, a dívida da Promovalor ao NB era de 227,3 milhões de euros. Destes, 217 milhões eram referentes a capital, 8,9 milhões a juros e 1,4 milhões a comissões bancárias. "Não estou em incumprimento com o NB, nunca fugi e, quando chegar a altura, se estiver em incumprimento estarei presente e saberemos negociar", afirmou.

O empresário referiu ainda que os valores em causa "não incluem os empréstimos obrigacionistas, que ainda não venceram, e cujo capital ascende a 160 milhões de euros". O líder encarnado, essa operação tem pagamento "assegurado", devido ao "desenvolvimento imobiliário dos ativos da Promovalor entregues ao fundo".

Arrasou Centeno: "Quem assinou contrato com a Lone Star devia ser enforcado"

Vieira admitiu que tinha uma "relação especial" e "completamente transparente" com o BES. Apesar disso, não costumava relacionar-se com Ricardo Salgado, então presidente do banco: "Curiosamente, não era com ele que eu lidava", afiançou, mostrando-se seguro de que apenas foi chamado a depor na comissão devido ao cargo que desempenha no mundo do futebol: "Tenho a noção exata que estou aqui porque sou presidente do Benfica, senão não estava cá."

Em resposta à deputada Filipa Roseta, do PSD, e a propósito da venda do Novo Banco à Lone Star, Vieira desabafou: "Quem assinou esse contrato devia ser enforcado". A parlamentar lembrou quem o fez: "Está agora no Banco de Portugal e chama-se Mário Centeno".