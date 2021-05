Vila Galé reabre hotéis e há descontos para os clientes

JN Hoje às 15:00 Facebook

O grupo hoteleiro Vila Galé tem 14 hotéis abertos no nosso país e até 31 de maio mantém em vigor a campanha de primavera, que dá descontos até 20% em reservas até outubro.

A reabertura tem sido feita progressivamente e ao momento, o grupo Vila Galé tem já 14 unidades a funcionar, algumas em pleno, e outras apenas em certos dias da semana. É o caso do Vila Galé Collection Braga e do Vila Galé Coimbra, que só aceitam reservas nas noites de quarta-feira a domingo.

Os hotéis Vila Galé Clube de Campo (Beja), Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), Vila Galé Sintra, Vila Gale Ericeira, Vila Galé Serra da Estrela e Vila Galé Douro Vineyards também já estão disponíveis para receber hóspedes entre sexta e domingo, embora nas duas primeiras semanas de junho estejam abertos a partir de quarta-feira, incluindo assim os feriados.

Tanto os restaurantes e bares como os spas, ginásios e piscinas interiores e exteriores destas unidades estão também a funcionar, seguindo os horários, limites de lotação e normas de higiene e segurança indicados pelas autoridades para a atual fase de desconfinamento. Nesta linha, o grupo lançou recentemente a plataforma digital My Vila Galé, que permite fazer check in e check out online, mas também consultar as cartas dos restaurantes e bares ou reservar o horário pretendido para as refeições.

Para 2 de junho está prevista a reabertura de mais 10 unidades, e a partir de julho deverão retomar a atividade os hotéis Vila Galé Collection Douro, Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e Vila Galé Estoril.

Para reservas feitas até 31 de maio vigora a campanha de primavera, que dá descontos cumulativos até 20%, por exemplo caso se reserve sete noites ou mais no mesmo hotel ou dois ou mais quartos, para usufruir até 31 de outubro.