Vindimas prometem este ano mais e melhor vinho

Maior parte das regiões vitivinícolas do país espera uvas em maior quantidade e qualidade em relação a 2020.

Depois de um 2020 atípico em termos meteorológicos que fez baixar a produção de uvas, a vindima deste ano deverá voltar a ser normal. A primavera não favoreceu tanto o aparecimento de doenças e, por isso, é esperado um aumento de produção e de qualidade relativamente à campanha anterior. O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) prevê um total de 6,5 milhões de hectolitros de vinho.

À exceção do Minho, Tejo, Lisboa, Madeira e Açores, com quebras entre 5% e 25%, todas as outras regiões vinhateiras deverão produzir mais vinho. O saldo nacional poderá ser de mais 19% que na vindima anterior e mais 2% que a média das últimas cinco campanhas.