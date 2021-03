Vinho Gatão em formato lata de 250 ml

Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Gatão lançou o seu conhecido vinho, num formato de 250 mililitros, que proporciona um "consumo responsável e sustentável".

Trazendo para Portugal uma tendência já visível noutros mercados, o vinho em lata alia o facto de ter uma embalagem mais amiga do ambiente, já que o alumínio tem uma taxa de reciclagem três vezes superior à do vidro, ao facto de facilitar o transporte e ajudar a conservar o vinho.

O blend, já conhecido, é constituído pelas tradicionais castas oriundas da região dos Vinhos Verdes: Azal, Pedernã, Trajadura, Avesso e Loureiro. O consumidor desfruta de um aroma jovem, marcado por notas limonadas, nuances a maracujá e ananás e de um bouquet único e distinto, descreve a marca, em comunicado.

"É inquestionável o excelente nível de conservação que o vinho em lata atinge, mantendo-se sempre no seu topo de frescura. As paredes opacas e o seu material bloqueiam qualquer entrada de luz e de oxigénio e o nível de gaseificação foi estudado para perpetuar a sensação refrescante. A Borges iniciou vários testes ao processo de enlatamento há já mais de um ano, sempre com o máximo rigor e exigência, de forma a assegurar o mesmo perfil, comportamento, qualidade e longevidade do vinho Gatão", descreve o director de Produção da Borges, Miguel Carvalheira.