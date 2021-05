Sandra Freitas Hoje às 14:24 Facebook

Regiões do Porto e Douro, Vinhos Verdes, Trás-os-Montes e Távora-Varosa querem ser uma referência mundial.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal assina esta quinta-feira um protocolo com quatro regiões vitivinícolas para a criação da Rota dos Vinhos e do Enoturismo, projeto que junta o melhor de cada destino para se tornar uma referência mundial. Para isso, os aderentes terão de cumprir um regulamento único e critérios de qualidade.