Vinhos e iguarias tradicionais para descobrir no evento de Joaquim Arnaud

O produtor Joaquim Arnaud abre as portas da propriedade no Alentejo para dar a conhecer uma seleção de vinhos e iguarias tradicionais no dia 1 de dezembro.

Joaquim Arnaud vai juntar perto de duas dezenas de produtores com diversa gastronomia tradicional. De vinho a azeite passando pelos queijos e enchidos, a festa vai acontecer entre amigos no dia 1 de dezembro entre as 15 horas e as 20.

Este evento gastronómico conta com provas livres ou organizadas em dois workshops, com lugares limitados. Em "Pequenos Grandes Produtores", Carlos Janeiro, autor do blog "Comer, Beber e Lazer", conduz os participantes numa viagem pelas principais regiões vitivinícolas nacionais para descobrir vinhos nascidos das mãos de produtores menos conhecidos, mas igualmente relevantes.

Já no workshop "Enchidos: acompanhar com vinho branco ou tinto?", o enófilo Luís Gradíssimo partilha algumas regras que podem ajudar à escolha do melhor vinho para um determinado prato, através da degustação de uma combinação de enchidos e vinhos selecionados.

Os bilhetes para o evento e para o workshop estão já disponíveis, nos pontos de venda habituais.