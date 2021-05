Vinhos verdes iniciam plano de sustentabilidade

Erika Nunes Ontem às 22:01 Facebook

Partilha e inclusão são palavras-chave da futura estratégia que deverá vender melhor a região.

A luta contra as alterações climáticas e as exigências dos novos consumidores não permitem adiar mais o passo que a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) decidiu dar, este ano. Até julho, a consultora que está encarregada de desenhar o plano de sustentabilidade ambiental, económica e social deverá construir a estratégia que será implementada em dezembro. "Queremos afirmar-nos como uma região que cuida das pessoas que aqui vivem e do ambiente, para sermos uma região do presente e do futuro", resumiu Manuel Pinheiro, presidente da Comissão Executiva da CVRVV.

84 milhões de litros de vinho verde foram produzidos em 2020, dos quais 37% exportados, envolvendo cerca de 14 400 agentes económicos da vinha e do vinho.

A implementação de um plano de sustentabilidade terá de ter em conta a heterogeneidade das produções, quer em dimensão quer em organização e gestão, explicou Maria João Gaspar, da Agro.Ges, consultora que já elaborou o plano dos vinhos do Alentejo, em 2013. "Entre 28 de maio e 13 de junho, vamos realizar consultas à região, com entrevistas com o maior e mais variado número de agentes económicos, de forma a chegarmos a uma estratégia para a região", explicou a responsável na conferência de apresentação do projeto. Será necessário "explicar muito bem o que é a sustentabilidade", sublinhou Marta Mendonça, da The Porto Protocol, uma fundação dedicada ao combate às alterações climáticas centrada na vinha.

Pensar o futuro

O gestor de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo explicou como é que naquela região, nos oito anos decorridos desde o início do plano, já há 450 membros, dos quais três com certificação externa, que são exemplo de como uma gestão a pensar no futuro compensa. "Temos produtores a poupar 20% no consumo de água e 30% na energia", exemplificou João Barroso.

"A sustentabilidade não é um custo, é uma oportunidade para melhorar a gestão do negócio se, na sua implementação, aprender a partilhar informação com outros", assegurou Dora Simões, gestora dos vinhos alentejanos Luís Duarte.