Volkswagen pede desculpas por publicidade racista a novo carro

JN Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Volkswagen pediu desculpas após ser acusada de racismo por causa de um anúncio publicado no Instagram a um dos seus carros. A gigante alemã apagou a publicação e diz que vai investigar a sua criação.

O anúncio mostrava umas grandes mãos brancas a empurrar e afastar um homem negro de um novo Golf amarelo estacionado numa rua.

A construtora foi de acusada de racismo e vê-se envolvida em mais uma polémica depois de ter passado os últimos cinco anos debaixo de fogo devido à manipulação das medições de emissões poluentes dos seus veículos a gasóleo.

Depois do "Dieselgate", a fabricante de automóveis reitera que não tolera qualquer forma de racismo, e que vai investigar a origem do anúncio que espelha uma mensagem de "poder branco", apurou a agência Reuters.

Juergen Stackmann, membro do conselho de vendas e marketing da marca, e Elke Heitmueller, chefe de gestão de diversidade, pediram desculpas pelo sucedido nas redes sociais.

"Entendemos a indignação pública com isto. Porque também estamos horrorizados. Este vídeo é um insulto a todas as conquistas do movimento pelos direitos civis. É um insulto a todas as pessoas decentes", escreveram.

"Estamos cientes das origens históricas e da culpa de nossa empresa durante o regime nazi. É exatamente por isso que nos opomos a todas as formas de ódio, difamação e discriminação".

Fundada sob ordens de Adolf Hitler para construir o "carro do povo", a Volkswagen empregava trabalhadores forçados para o de guerra nazi.