Volkswagen vai construir fábrica de baterias em Espanha

O grupo alemão Volkswagen anunciou, esta terça-feira, que pretende construir a terceira fábrica de baterias em Espanha e avançar com a produção de pequenos carros elétricos no país a partir de 2025, dependendo das condições e dos apoios públicos.

"Espanha pode tornar-se um pilar estratégico da nossa estratégia elétrica. Estamos prontos para estabelecer toda a cadeia de valor da mobilidade elétrica no país, incluindo a produção de veículos elétricos, bem como os seus componentes e uma nova fábrica de baterias do grupo", anunciou o diretor executivo do grupo Volkswagen, Herbert Diess, citado em comunicado.

"Dependendo do contexto geral e do apoio do setor público, a partir de 2025 a família 'Small BEV' [pequenos veículos elétricos a bateria] poderá ser fabricada em Espanha", acrescentou.

Também o presidente do Conselho de Administração da Seat, Thomas Schmall, referiu a pretensão de construir "a terceira gigafábrica em Espanha", realçando que o local "permitiria um abastecimento altamente seguro para a produção planeada de veículos elétricos em Espanha".

"Tal como as nossas duas primeiras fábricas previstas para Salzgitter [na Alemanha] e Skellefteå [na Suécia], planeamos construir a potencial gigafábrica em conjunto com um parceiro estratégico", disse o presidente da Seat, acrescentando que na sua fase final, no fim da década, a fábrica poderá ter uma capacidade anual de 40 gigawatts-hora.

Por sua vez, o diretor executivo da Seat, Wayne Griffiths, disse que a empresa vai candidatar-se ao Projeto Estratégico de Recuperação e Transformação Económica (PERTE) anunciado pelo Governo espanhol.

Os anúncios foram feitos no âmbito da apresentação do plano estratégico para a mobilidade do grupo Volkswagen, no qual a empresa estabeleceu o seu roteiro até 2030, de acordo com o comunicado.

A Volkswagen pretende construir, em conjunto com outros parceiros, seis fábricas de baterias na Europa, que começarão a operar progressivamente até 2030.

Em 09 de junho a Volkswagen anunciou um investimento de cerca de 500 milhões de euros em atividades conjuntas ao nível das baterias com o fabricante sueco de baterias Northvolt, onde detém uma participação de 20% do capital.

A segunda mega fábrica da Volkswagen ficará na cidade alemã de Salzgitter e produzirá, a partir de 2025, as baterias que serão usadas em todos os modelos do segmento alto.

Portugal chegou a constar de uma lista de possíveis países candidatos à construção da fábrica.