Voluntários produziram 12 mil máscaras num mês

Os preços das máscaras de proteção, a meio de abril, estavam ainda mais altos do que agora.

Por isso, numa tentativa de ajudar a população a proteger-se, a Junta de Freguesia da Branca, em Albergaria-a-Velha, decidiu comprar material para "fabricar" máscaras comunitárias caseiras, com a ajuda de algumas costureiras da freguesia. E lançou o apelo no Facebook: quem se queria juntar à iniciativa? As respostas não tardaram, criando-se uma corrente de solidariedade inesperada.

Agora, são mais de 80 os voluntários - entre quem faz as máscaras e quem as distribui - a trabalhar. Perto de 12 mil máscaras já estão terminadas e parte delas já chegou aos quase seis mil habitantes da freguesia.

"Inicialmente, queríamos oferecer às IPSS, mas os preços estavam muito elevados. Por isso, surgiu a ideia de as fazer de algodão e TNT, estendendo a oferta à população. Foi extraordinária a adesão de toda a gente. Sinto-me francamente orgulhoso do que conseguimos", confessa, visivelmente satisfeito, Carlos Coelho, presidente da Junta de Freguesia da Branca.

O desafio, no Facebook, foi lançado a 26 de abril, para quem tivesse conhecimentos de costura. "Não esperava tanta gente a oferecer-se a ajudar. Havia pessoas que nos pediam por favor para ajudar", recorda Carlos Coelho. Amigos, familiares, mães e filhos, avós e netos. Muita gente meteu as "mãos na massa". Uns a cortar elástico, outros a colocar "clips" para a zona do nariz, outros a costurar. Muitos outros, em cada lugar da freguesia, a tratar da distribuição das máscaras, que têm tamanhos para várias idades, consoante o agregado familiar.

"O limite é irmos fazendo. Acredito que ainda vamos fazer uma segunda ronda de entregas, pois sobraram máscaras e os voluntários continuam a querer trabalhar", sublinha o autarca, que implementou outras iniciativas na freguesia, de forma a tentar travar a pandemia de covid-19.

Após um desafio seu, também há agricultores a desinfetar, com tratores, as ruas, e trabalhadores da Junta de Freguesia e voluntários a desinfetar, frequentemente, espaços públicos da Branca.

Idosos tiveram alta

A freguesia da Branca foi, precisamente, uma das do concelho onde se registou, inicialmente, um elevado número de casos de covid-19, devido a um surto que surgiu no Lar Geriabranca, onde vários utentes e funcionários ficaram infetados com o novo coronavírus. Seis idosos acabaram por falecer e outros, devido à falta de pessoal na instituição, tiveram de ser transferidos para o Hospital Militar do Porto, para receber cuidados médicos até recuperarem.

Na semana passada, nove recuperaram e puderam regressar em segurança ao lar. Mas ainda permanecem no Hospital Militar três idosos infetados.

Ontem, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, havia 87 pessoas infetadas com covid-19 no concelho. O número tem-se mantido relativamente estável desde o final de abril. No último mês, houve um aumento de 35 casos em todo o concelho.

Pormenores

Sessões de ginástica - A Câmara de Albergaria-a-Velha vai promover, a partir de quarta-feira, sessões de atividade física ao ar livre gratuitas. Serão 18 por semana, em três espaços - Alameda 5 de outubro, piscina da Branca e piscina de São João de Loure -, sujeitas a marcação.

Praça reaberta - O Mercado Municipal A Praça reabriu de forma condicionada e com acessos controlados, com uma lotação máxima de 60 clientes em simultâneo. É necessária máscara e desinfeção das mãos.

Material para escolas - A Autarquia atribuiu 19 mil euros aos agrupamentos de escolas de Albergaria-a-Velha e da Branca, para aquisição de material informático, destinado a apoiar crianças e jovens que estão com aulas à distância.

Enfermaria- Foi montada, no pavilhão da Escola Básica de Albergaria-a-Velha uma enfermaria de apoio, com capacidade para 200 camas. Ainda não foi utilizada.

Unidade Covid - No Centro de Saúde, funciona uma Unidade Covid-19. O município, em colaboração com o ACES Baixo Vouga, realizou obras nas instalações. As consultas realizam-se de segunda a sexta-feira e os testes de despiste são feitos às terças e sextas de manhã.