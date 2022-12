Volvo EX90: um gigante sueco que se move a eletricidade

Reis Pinto Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a ambição de ser ambientalmente neutra até 2040 (a marca revelou que se multa a si própria em cerca de 93 euros, por cada tonelada de CO2 emitida)., a Volvo apresentou o EX90, um SUV elétrico de sete lugares que chegará a Portugal no primeiro semestre de 2004. Neste EX90, a segurança, apanágio da marca sueca, não foi descurada, com equipamentos e funcionalidades inovadores.

O EX90, terá tração às quatro rodas, graças a dois motores elétricos, disponibilizando 300 kW (408 cv), com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,9s e uma autonomia até 600 quilómetros, e 380 kW (517 cv) e 910 Nm. Esta versão vai acelerar dos 0-100 km/h em 4,9s e uma autonomia que deverá rondar os 580 quilómetros.

Este é um SUV de grandes dimensões, medindo 5,03 metros de comprimento, com uma generosa distância entre eixos de 2,98m, uma largura próxima dos dois metros e uma altura de 1,77 metros. A bagageira, com os sete lugares em uso, tem uma capacidade de 310 litros, a que se somam os 37 litros do frunk (espaço sob o capot).

PUB

Onde o EX90 dá cartas é na segurança - ativa e passiva - com algumas novidades inovadoras, como é o caso do radar que cobre o interior do automóvel, incluindo o piso e compartimento da mala, e é capaz detetar qualquer pequeno movimento à escala submilimétrica, incluindo a respiração de um bebé a dormir.

Tem oito câmaras, 16 sensores ultrassónicos, radares e um sensor "LIDAR" (Light Detection And Ranging, uma técnica de deteção remota que mede as propriedades da luz refletida em objetos distantes), todos conectados com os sistemas centrais e com a tecnologia NVIDIA DRIVE reproduzindo assim, em tempo real, uma visão exterior de 360 graus.

O "LIDAR" deteta não só a estrada em frente, de dia ou de noite, como também pequenos objetos, centenas de metros à frente, dando tempo para informar, para atuar e para evitar. Os sensores do automóvel contribuem, também, para melhorar o desempenho da função Pilot Assist, agora com um novo apoio à direção em mudanças de faixa de rodagem.

No interior, sensores e câmaras, suportadas pelos algoritmos desenvolvidos pela Volvo, avaliam a concentração do olhar do condutor. O veículo será capaz de tomar as medidas adequadas para ajudar o condutor, começando com um simples sinal de aviso, que cresce conforme a gravidade da situação. Se não houver resposta aos avisos o automóvel parará em segurança, ligando os quatro piscas.

Computador sobre rodas

A Volvo refere que EX90 tem um sistema central com as plataformas Xavier e Orin NVIDIA DRIVE, e Snapdragon® Cockpit da Qualcomm Technologies". "Em conjunto com o software desenvolvido pela Volvo Cars, este sistema será responsável pela maior parte das funções-chave do automóvel, desde a segurança ao sistema de infotainment passando pela gestão da bateria", sublinha a marca.

Por outras palavras, "o novo Volvo EX90 não será apenas um automóvel novo, mas um avançado computador sobre rodas. À semelhança dos smartphones ou portáteis, ele foi construído para melhorar ao longo do tempo, graças a atualizações regulares remotas de software (OTA - over-the-air updates).

O ecrã central, de 14,5 polegadas, integra o Google, com o Google Assistant e Google Maps entre outras, sendo compatível com Apple CarPlay wireless. Com ligação 5G de série (quando disponível), será possível instalar apps no display central e usufruir de uma navegação intuitiva.

Por fim, o smartphone servirá como chave do automóvel e irá destrancar as portas, iniciando uma sequência de boas-vindas personalizada sempre que o condutor se aproximar e carregar o seu perfil pessoal, também automaticamente, ao entrar no veículo.

Volvo paga multa

As preocupações ambientalistas da Volvo refletem-se na quantidade de materiais reciclados, com 15% de aço, aproximadamente 25% de alumínio, bem como 48 quilos de plástico reciclado e materiais de base biológica, o que corresponde a cerca de 15% do total de plástico utilizado no automóvel. Mas, igualmente, no desejo da marca de chegar a 2040 com uma pegada neutra.

Na apresentação do modelo em Gaia, Aira de Mello, responsável da Volvo Car Portugal, sublinhou que a marca se multa em cerca de 93 euros por cada tonelada de CO2 que emite.

"Queremos que, em termos ambientais, para o planeta haver Volvo ou não, vai ser exatamente igual. Não dizemos que somos verdes só porque produzimos veículos elétricos [VE]. A nossa produção de VE é controlada passo a passo e não pactuamos com a exploração do planeta ou das pessoas", referiu Aira de Mello.

Para a responsável da Volvo "a nossa matéria-prima é mais cara? É. Dá mais trabalho? Dá. Demora mais tempo? Demora. Mas é assim que queremos estar mo mercado e o nosso plano de sustentabilidade é reconhecido pela ONU".

Os preços do Volvo EX90 variam entre os 108.166 euros da versão 300Kw e os 113.257 do EX90 Twin Motor Performance Ultra AWD 380kw. Os modelos já podem ser configurados e encomendados online.