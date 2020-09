Von der Leyen: Portugal pode "tirar o máximo" do fundo de recuperação da UE

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente da Comissão Europeia afirmou, esta terça-feira, que "Portugal está bem colocado para tirar o máximo" do fundo de recuperação da União Europeia, num discurso marcado por elogios à inovação e resiliência de Portugal e dos portugueses.

"Portugal não está só bem colocado para tirar o máximo do 'Next Generation EU', como pode dar um 'blueprint' [projeto] para os outros", disse Ursula von der Leyen, apontando como exemplo o "forte ênfase nas reformas" do programa europeu que encontra, em Portugal, um país com "enorme experiência" de reformar.

A presidente da Comissão Europeia falava na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde apresentou as prioridades do plano de recuperação e resiliência da União Europeia (UE), o 'Next Generation EU', que enquadrou com constantes referências a circunstâncias específicas de Portugal e dos portugueses.

Von der Leyen começou por apontar Lisboa como "lugar perfeito para falar de futuro", destacando a "mistura perfeita de tradição e modernidade" que Lisboa representa e apontando como "o passado e o presente podem ser um guia para o futuro".

A chefe do executivo europeu saudou a resposta dos portugueses à pandemia causada pelo novo coronavírus, salientando a "humildade, responsabilidade e solidariedade", que ilustrou com vários exemplos, como a iniciativa privada para disponibilizar quartos para os profissionais de saúde.

"Portugal mostrou o seu melhor e o melhor da Europa", disse.

Von der Leyen evocou o terramoto de 1755, ocorrido numa fase "de grande mudança e progresso na Europa", como "exemplo de renovação e recuperação" em tempos de pandemia, também ela ocorrida num momento de "profundas mudanças na Europa" como as transições energética e digital.

"A necessidade de voltarmos a levantar-nos é hoje tão importante como no séc. XVIII", afirmou, admitindo que "os tempos são diferentes" e exigem "formas de fazer as coisas diferentes", mas destacando que o plano de recuperação de Portugal "espelha as prioridades" do fundo de recuperação europeu.

Daí parte importante do plano europeu ser o investimento "na sociedade de amanhã", em que, disse, Portugal tem vantagem pelos investimentos que fez "sobretudo na transição verde e digital".

No plano ambiental, Von der Leyen deu como exemplo os incêndios florestais a que "Portugal está infelizmente habituado", que aumentaram de frequência e intensidade devido às alterações climáticas.

"Isto é só o princípio [dos efeitos] das alterações climáticas. Há uma necessidade urgente de agir, mas também uma enorme oportunidade para todos os que investirem cedo na transição", disse.

Não posso pensar num país melhor para nos guiar por esta tempestade e para rumar ao nosso futuro

A terminar a intervenção, a presidente da Comissão elogiou a "extraordinária responsabilidade e resiliência" dos portugueses à pandemia, como antes à crise económica e financeira, ou antes mesmo, ao longo da história.

"Portugal é um país de grandes exploradores [...] Um país que sempre navegou em águas não cartografadas 'Por mares nunca antes navegados', para citar o grande Luís de Camões. Não posso pensar num país melhor para nos guiar por esta tempestade e para rumar ao nosso futuro", concluiu Ursula von der Leyen.