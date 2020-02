Voos da easyJet entre Portugal e Itália ainda não serão afetados

JN/Agências Hoje às 09:10 Facebook

Portugal não está, para já, incluído nos cancelamentos previstos pela easyJet, face ao surgimento de novos casos em Itália.

Depois de ter emitido um comunicado a alertar para a possibilidade de cancelamento de alguns voos de e para Itália, na sequência de um abrandamento da procura e da taxa de ocupação destas ligações aéreas, a easyJet esclareceu que, por enquanto, os voos entre Portugal e Itália não estão afetadas. A companhia diz que está a acompanhar a evolução da situação no norte do país, onde o Covid-19 já matou 14 pessoas e infetou pelo menos 400.

Fonte da companhia aérea britânica de baixo custo esclareceu à agência Lusa que o comunicado serve de alerta para um eventual cancelamento de voos e que, por enquanto, as ligações com Portugal não estão abrangidas. Em relação às ligações com Itália a partir de outros aeroportos europeus, a mesma fonte disse que a companhia ainda não identificou voos a cancelar.

A nota foi emitida porque a empresa está cotada na bolsa e devido à situação anómala registada no norte de Itália, onde a empresa tem uma boa parte das suas operações.