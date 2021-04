Xiaomi investe 10 mil milhões para produção de carros elétricos  

Rafaela Pereira Hoje às 17:47 Facebook

A conhecida marca chinesa de smartphones Xiaomi confirmou, na terça-feira, que irá alargar o seu negócio ao ramo automóvel, prometendo um investimento de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros) ao longo da próxima década.

"Vamos lançar uma nova subsidiária totalmente controlada por nós para operar o negócio de veículos elétricos inteligentes", avançou Lei Jun, cofundador e CEO da Xiaomi, em comunicado.

De acordo com o "South China Morning Post", a empresa vai criar uma nova divisão, que contará, numa fase inicial, com um investimento equivalente a 1,3 mil milhões de euros, que será liderada por Lei Jun.

Ainda em comunicado, a empresa sublinha que "espera apresentar veículos elétricos inteligentes para que todas as pessoas no mundo possam usufruir de um modo de vida inteligente, em qualquer momento e em qualquer lugar".

A Xiaomi revela estar ciente de que "vai encontrar muitos desafios", pois irá competir num mercado já explorado pelas rivais Apple e Huawei, que também estão a desenvolver os seus próprios veículos, bem como as empresas do setor - Tesla e Volkswagen. Contudo, Lei Jun garante que a empresa detém características únicas, dado que várias das tecnologias já desenvolvidas pela marca podem ser aplicadas no setor automóvel.

De recordar que a Xiaomi é uma das maiores fabricantes de smartphones do Mundo.