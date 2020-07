Yamaha lançou nova scooter de três rodas

Hoje às 19:34 Facebook

A Yamaha acabou de apresentar a sua mais recente arma para o trânsito citadino, a Tricity 300, uma scooter de três rodas, que traz benefícios acrescidos em termos de segurança e pouco retira em agilidade.

A Yamaha refere que a nova scooter "satisfaz todo o tipo de necessidades no segmento da Mobilidade Urbana e oferece "the best move in town" com o máximo controlo e estabilidade, melhor performance e com um preço atrativo e acessível".

A Tricity, que se posiciona no segmento Premium das scooters da marca japonesa, utiliza o motor da fiável XMAX, um mono cilindro de 292 cc, cerca de 28 cavalos de potência, às 7.250 rpm, a já normal transmissão automática CVT e controlo de tração. Pesa 239 quilos e, de acordo com a marca, gasta 3,3 l/100km.

Ainda no que à mecânica diz respeito, a Tricity 300 dispõe de suspensão dianteira com dupla bainha, jante de liga leve, pneus 120/70-14 (à frente) e 140/70-14 (atrás). A suspensão telescópica funciona em tandem, com ligação em paralelogramo e a traseira recorre a amortecedores duplos traseiros ajustáveis.

À frente a travagem é assegurada por dois discos de 267 mm de diâmetro, ao passo que na roda de trás encontramos um disco de igual diâmetro. O sistema de travagem unificado dispões de Sistema de Anti-Bloqueio da Travagem (ABS). Tem uma distância entre eixos de 1595mm, de 470mm entre vias e o condutor vai sentado a cerca de 80 cm do chão.

A Tricity 300 tem um espaço de arrumação de 43,5 litros, dispõe de um novo painel de instrumentos, travão de estacionamento e um sistema que tranca o sistema de suspensão frontal, permitindo ao condutor manter os dois pés na scooter quando está parado.

Esta nova aposta da Yamaha começou a ser comercializada este mês, custando a partir dos 8.195 euros.