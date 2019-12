7 dicas para quem vai embarcar numa road trip

09 Outubro 2019 às 14:16 Facebook

Cenários de cortar a respiração, novos territórios e aquela pontinha de suspense sobre o que a próxima curva nos reserva. Tudo isto só é possível se nós e o nosso carro estivermos em boas condições de segurança e, para isso, basta seguir estas dicas para viagens longas.

Limpinho, limpinho...

Comece por limpar o carro e manter o carro limpo durante a viagem, tanto por fora como por dentro. Papéis e garrafas de água podem parecer inofensivos no início, mas após vários dias na estrada o acumular de lixo pode criar algum desconforto e até situações potencialmente perigosas (uma garrafa de água alojada debaixo de um pedal é um cenário a evitar a todo o custo). Por isso, antes de arrancar, trate de limpar.

Uma questão de ar

Sim, o ar condicionado é apetecível numa viagem longa, especialmente nos meses mais quentes, mas certifique-se de que o filtro do habitáculo foi trocado recentemente e não está a prejudicar a qualidade do ar no interior do seu automóvel. E a propósito de ar, é de importância primordial verificar a pressão do ar dos seus pneus MICHELIN e a sua condição geral em intervalos regulares, especialmente se existirem mudanças no tipo de piso por onde conduz.

Atenção aos fluidos

E neste caso estamos a falar tanto dos fluidos do carro como dos fluidos para os humanos. Preste especial atenção ao óleo do motor, ao líquido de refrigeração e ao líquido de limpeza do para-brisas, e aproveite para guardar uma pequena embalagem de cada um deles, como reserva para uma emergência durante o caminho. Quanto aos líquidos para si, faça-se acompanhar sempre de água para evitar a desidratação, e considere guardar uma bebida desportiva ou com cafeína para um momento de pausa em que sinta que o cansaço pode vir a comprometer a sua atenção ao volante.

Planear é meio caminho andado

Partir sem destino é um conceito muito romântico, mas compensa sempre ter um plano, nem que seja um plano B. Se viajar com companhia, talvez não seja má ideia distribuir a tarefa de conduzir e a tarefa de orientar, seja através de mapa à antiga ou de uma app de ajuda à viagem, que pode indicar não só os constrangimentos no trânsito, mas também servir como guia para descobrir quais os hotéis com as almofadas mais fofas, ou os restaurantes que servem a comida que merece uma famosa estrela.

O cabo dos trabalhos

São poucas as coisas que funcionam sem energia, e carros ou smartphones não são exceção. Certifique-se que parte de casa com os cabos e adaptadores para ligar à porta USB ou tomada de 12v do seu automóvel, garantindo que o smartphone terá sempre a energia necessária para fazer aquela chamada ou aquela pesquisa no momento certo. Por outro lado, é sempre boa ideia levar consigo cabos de bateria "reanimar" a bateria do seu automóvel ou até para ajudar alguém em apuros, quando estiver na estrada.

Despachar bagagem

Itens indispensáveis na bagageira de quem vai fazer uma viagem longa (ou até mesmo não tão longa) incluem um extintor, uma lanterna, um pneu suplente em boas condições e as ferramentas para o trocar, um pano ou toalha para limpar sujidade difícil do para-brisas e sacos do lixo (lembra-se da dica n.º1?). Também na bagagem, embora não forçosamente na bagageira, lembre-se de levar consigo uma chave extra do carro (que não deve mesmo ficar na bagageira!), algum dinheiro guardado em lugar secreto para uma eventual emergência e música ou podcasts suficientes para aqueles momentos em que a rádio só apanha programas estranhos em línguas estrangeiras.

Conheça os limites e fique longe deles

Uma road trip é uma maratona, e quem embarca numa viagem longa deve assumir desde logo que os horários estipulados devem ser apenas indicativos. É preciso ter capacidade de adaptação, seja porque uma estrada está fechada ou porque um pneu furado nos fez parar, e acima de tudo é preciso saber quando parar, mais do que insistir numa situação de cansaço. Os quilómetros vão sempre parecer mais longos consoante se forem acumulando na história da sua viagem, por isso conduza com segurança, com calma e descontração q.b., porque as paisagens são melhor apreciadas se não estiverem a passar a grande velocidade.