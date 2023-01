Boaventura apanhado em escuta a convidar Erik Ten Hag para o Benfica

Agente de futebol acusado de ter forjado documentos para fazer acreditar que detinha direitos de imagem de Gedson Fernandes e burlar empresários.

César Boaventura, recentemente acusado de burla, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento de capitais, foi apanhado numa escuta telefónica da Polícia Judiciária (PJ) a falar com Erik ten Hag - o treinador envolvido em polémicas com Cristiano Ronaldo no Manchester United - para o convidar a orientar a equipa do Benfica. A interceção telefónica é citada na acusação do Ministério Público (MP) do Porto, em que o agente de futebol também está indiciado por ter sacado milhões a empresários, arrogando-se ser detentor dos direitos de imagem do atleta do Benfica Gedson Fernandes, agora no Besiktas.

A escuta foi intercetada na investigação da PJ e da Direção de Finanças do Porto a 1 de julho de 2020. Erik ten Hag ainda era treinador do Ajax, nos Países Baixos, e questionou o técnico sobre a possibilidade da transferência daquele treinador para o Benfica, falando de condições e planos do então presidente, Luís Filipe Vieira. A investigação não apurou, porém, se Boaventura estava mesmo mandatado por Vieira para fazer uma proposta ao treinador que viria a orientar o Manchester United com Cristiano Ronaldo.