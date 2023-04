Denúncias responsáveis por quase 90% dos lares fechados no ano passado

Alexandra Barata Hoje às 09:18 Facebook

Maioria das decisões de encerramento tomadas pela Segurança Social resultam de queixas, dada a falta de meios para inspeções. 87 casos foram para a Justiça em dois anos.

No ano passado, 88% dos lares de idosos mandados encerrar pela Segurança Social resultaram de denúncias e só 12% da iniciativa da instituição, sendo que o peso das participações aumentou. No total, 117 instituições receberam indicações para fechar, mas 40 não cumpriram a ordem, pelo que os processos foram remetidos para o Ministério Público pelo crime de desobediência, revela ao JN o Instituto da Segurança Social. A existência de apenas 260 técnicos para esta função é considerada insuficiente pelo setor para fiscalizar um universo de 2512 lares licenciados, a que acrescem muitas centenas de ilegais.

As denúncias de situações de maus-tratos e de negligência - como sucedeu no início de março no lar Delicado Raminho, na Lourinhã, lar privado que estava licenciado e foi encerrado - têm sido determinantes. Em 2021, segundo o ISS, estiveram na origem de 68% dos casos de lares encerrados (num total de 98) e no ano passado 88% (num total de 117). No entanto, o incentivo às denúncias não é consensual.