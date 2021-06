A Internet está a falhar: alguns dos maiores sites do mundo estão em baixo

JN Hoje às 11:26, atualizado às 12:06 Facebook

Alguns dos maiores sites do Mundo tiveram problemas de acesso, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma falha num dos maiores servidores de Internet a nível global. O erro foi já corrigido, mas a situação poderá demorar a ficar regularizada.

O erro, que está a afetar sites como o da BBC, NyTimes, The Guardian, Spotify, Twitch, Reddit, Paypal e Governo do Reino Unido tem origem nos servidores da Fastly, uma nuvem utilizada pela Amazon Web Services. Os serviços de vídeo do Jornal de Notícias foram também afetados.

Estando a Fastly em baixo, muitos sites que a utilizam vão pelo mesmo caminho. Um deles é a Amazon Web Services, uma das principais fornecedoras de serviços de internet para alguns dos maiores sites a nível mundial, como os referidos em cima. No entanto, alguns destes sites estão a conseguir contornar o problema utilizando outros serviços.

O Twitter está a ser utilizado como o principal veículo de partilha de informação de vários meios de comunicação internacionais. Um dos principais tópicos levantados devido a esta falha é a centralização dos serviços de internet em plataformas como a Fastly e Amazon Web Services.

Entretanto, a Fastly anunciou que já corrigiu o problema, mas que é possível que ainda decorra algum tempo até que a situação fique normalizada.