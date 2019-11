A tecnologia "5G não é apenas um novo G"; é uma "nova revolução"

Hoje às 11:51 Facebook

O vice-presidente executivo e presidente executivo do grupo Verizon Consumer afirmou, esta terça-feira, que o "5G [quinta geração] não é simplesmente um novo G" e considerou que a tecnologia tem um papel importante no combate às alterações climáticas.

"O 5G não é simplesmente um novo G", é uma nova "revolução", referiu Ronan Dunne na sua intervenção na Web Summit, que arrancou na segunda-feira e termina na próxima quinta-feira, em Lisboa.

Sob o mote: "Are you ready for 5G [Estás preparado para o 5G]", Ronan Dunne considerou que a quinta geração móvel está para o mundo como esteve a invenção da televisão face à rádio, dos automóveis face aos cavalos, levando a uma "nova era de transformação", tal como aconteceu aquando do surgimento da eletricidade.

O 5G, salientou, vai permitir uma maior conectividade entre pessoas e dispositivos e entre os próprios dispositivos, ou seja, acelerando a Internet das Coisas [conceito em que todos os dispositivos comunicam entre si].

Destacou o papel que a tecnologia pode ter no combate às alterações climáticas, nomeadamente através das cidades inteligentes, que permitem uma maior eficiência energética.

"Na Verizon estamos conscientes da relação entre a tecnologia e o ambiente", disse Ronan Dunne, salientando que a Humanidade não vai diminuir, pelo que "é preciso inovar" e envolver todos para que se mitigue o impacto das alterações climáticas.

"Compreendo que possam estar céticos em como vai a tecnologia ter um impacto líquido no clima", disse, dando exemplos de como esta pode ajudar a aumentar a eficiência e a reduzir as emissões de carbono.

"Temos de acabar com a pobreza extrema e atacar" o problema das alterações climáticas até 2030, afirmou, salientando que "a indústria de tecnologia tem um papel importante em atingir estas metas", questionando a audiência, que classificou com "grande nível de capacidade e talento", sobre o que é possível fazer juntos.

Ronan Dunne apresentou um vídeo sobre o Global Goal Live, que decorre em setembro do próximo ano e que espera que seja uma campanha impactante.

A quarta edição da Web Summit em Portugal conta com a participação de 1.206 oradores que vão intervir nos 22 palcos distribuídos pelo recinto do evento.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa até 07 de novembro.