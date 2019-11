A vovó viral e o neto que a lançou para o estrelato

Fernando Pires Hoje às 10:41 Facebook

Adozinda Augusta tem milhões de visualizações na Internet de conversas que tem com o neto João Fraga.

"Nunca me passou pela cabeça que isto tivesse tanto sucesso", confessa João Fraga, neto de Adozinda Augusta e responsável pela "produção" de vídeos das conversas animadas entre ambos que se tornaram virais nas redes sociais, com mais de 120 mil seguidores na página "Vovó Viral" do Facebook e milhões de visualizações.

"Tudo começou com uma brincadeira para mostrar apenas aos meus amigos, mas acharam tanta piada que sugeriram partilhar nas redes sociais", conta João, que acabou por fazer uma compilação de alguns vídeos que se tornaram um sucesso à escala mundial. "Fiz um vídeo de 1.10 horas, mas houve uma falha na Internet e ficou automaticamente a publicar durante a noite. De manhã tinha uma enchente de notificações no telemóvel e a página já tinha mais de 780 mil visualizações de Espanha, Luxemburgo, França e não só", revela o neto de Adozinda, que vive em Contins, Mirandela.

Os vídeos dão a conhecer uma relação ternurenta de uma avó de 94 anos, com uma lucidez notável, com o seu neto, 70 anos mais novo, com diálogos "apimentados" por expressões tipicamente transmontanas que deliciam quem as ouve. "Ela sempre foi divertida. Desde pequeno que temos esta ligação e sempre gostei de me meter com ela", conta João que, apesar de trabalhar em Macedo de Cavaleiros, todas as noites visita a avó e, aos domingos, esteja onde estiver, larga tudo para almoçar e jantar com ela.

A protagonista dos vídeos tem recebido visitas de pessoas que a querem conhecer e tirar selfies. "Tanta fotografia que já me tiraram, que não tem conta. Vêm do Porto, de Vila Real, Amarante, de Espanha... Não conheço ninguém mas eles conhecem-me", conta a vovó viral. "Não sei o que querem de mim, mas podiam trazer uma esmola que já não posso trabalhar", afirma, soltando uma enorme gargalhada.