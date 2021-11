Academia convoca a sociedade para discutir futuro na Tomorrow Summit

Daniela Jogo Hoje às 17:03 Facebook

A SuperBock Arena, no Porto, vai ser o palco, entre esta quinta-feira e sábado, para políticos, investigadores e personalidades nacionais discutirem e refletirem sobre o futuro, com a Academia. Através de workshops, masterclasses e palestras, a Tomorrow Summit, organizada pela Federação Académica do Porto (FAP), pretende "formar uma coligação de interesses" e capacitar os jovens para os desafios da sociedade.

"O que vai mudar e qual o nosso papel na sociedade em que vivemos?". Este é o mote da 4ª edição da Tomorrow Summit, a maior cimeira sobre o futuro organizada por estudantes. Nos próximos dias, a Federação Académica do Porto leva até ao Centro de Congressos da Arena Superbock relfexões sobre as mais diversas áreas para, com os mais jovens, se "pensar e perspetivar o futuro".

Ao longo dos dias 25, 26 e 27 de novembro, as alterações climáticas, a educação, o emprego, o impacto da tecnologia na democracia, bem como a agenda para Portugal 2030 vão ser discutidas através de uma plataforma de participação, colaboração e aprendizagem.

De acordo com Ana Gabriela Cabilhas, presidente da FAP, é importante "ter um olhar transversal" sobre a sociedade, porque só dessa forma é que os jovens vão poder perceber "qual o papel deles no futuro e antecipar os desafios".

Os workshops, as "talks", palestras e as masterclasses vão ser conduzidas por diversos e diferentes protagonistas. Ao JN, a estudante do Mestrado de Ciências do Consumo e Nutrição da Universidade do Porto destacou a presença do treinador de futebol André Villas-Boas, no dia 25, "para falar do seu percurso, carreira e gestão de expectativas no mundo do futebol. Referiu também a masterclasse, no dia 26, do político Luís Marques Mendes dedicada "ao emprego e economia" e ainda a de Inês Mendes da Silva, CEO da Notable, no dia 27, focada "na tecnologia e no futuro, sem esquecer a necessidade de viver o presente". O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, também marcará presença, bem como a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que vai encerrar a cimeira no sábado.

Ana Gabriela assume-se expectante para este regresso, em formato presencial, da Tomorrow Summit. "Espero uma sala cheia de estudantes, de investigadores, de elementos do corpo docente da academia e mesmo de gentes da cidade", revelou.

"No final, o intuito é ter mais respostas sobre o que vai mudar, qual o nosso papel enquanto jovens na sociedade e antecipar os desafios do futuro", conclui a presidente da Federação Académica do Porto

O evento será gratuito e estará aberto a toda a população. Devido à situação pandémica em que o país vive, aqueles que quiserem participar na Tomorrow Summit terão de apresentar certificado de vacinação contra a covid-19 ou um teste negativo.