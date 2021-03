Amazon muda logo por ter "bigode" parecido com o de Hitler

Sílvia Rodrigues Hoje às 15:20 Facebook

A Amazon foi criticada por o seu novo logótipo, lançado em janeiro, se assemelhar ao bigode de Adolf Hitler, segundo algumas opiniões que começaram a circular nas redes sociais.

A gigante norte-americana de retalho online viu a sua imagem ligada ao ditador nazi porque, segundo comentários apontados pela televisão britânica BBC, a fita azul na imagem, por cima de um sorriso, era semelhante ao estilo de bigode conhecido como "escova de dentes". A empresa atualizou o design e agora tem a mesma fita azul, mas dobrada.

"Infelizmente para a Amazon, a fita azul no logótipo original será imediatamente associada a um bigode hitleriano, uma vez que esse formato estará para sempre presente nos nossos cérebros como tal - não é a melhor associação para uma marca que quer criar alegria à chegada das encomendas", afirmou Vicky Bullen, porta-voz da agência de divulgação de marcas Coley Porter Bell, à BBC.

"A Amazon está sempre a explorar novas maneiras de encantar os clientes. Projetámos o novo ícone para despertar emoção e alegria quando os clientes iniciassem a jornada de compras no telemóvel, assim como fazem quando veem as nossas caixas à porta de casa", explicou um porta-voz da Amazon ao site "The Verge".