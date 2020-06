Aos 89 anos, a Internet é a companhia de Guisete Parente

Guisete Parente comunica com a família pelo Facebook e WhatsApp. Ensaios da oficina de teatro são online.

A mão de Guisete Parente, de 89 anos, segura o rato do computador sobre um tapete azul vivo, em forma de globo terrestre. A imagem descreve, por si só, a sua ligação ao Mundo através da Internet. Aprendeu a lidar com as novas tecnologias através do projeto "Sénior +" na Escola Secundária de Monserrate de Viana do Castelo. E, a três meses de cumprir 90 anos, comunica com família e amigos através do Facebook (e do WhatsApp no telemóvel), faz vídeos, edita-os no Movie Maker e publica-os nas redes sociais.

Também usa o Paint (da Microsoft) para fazer desenhos, que parecem pinturas e que enquadra e pendura nas paredes do escritório. À noite joga dominó no PC, envia e responde a emails, e faz pesquisas no Google.