Apple paga milhões por tornar iPhones mais lentos

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Apple acordou pagar cerca de 500 milhões de euros em consequência de tornar os iPhones mais lentos com atualizações de software.

Em 2017 a Apple confirmou que através de atualizações de software tornava os iPhones mais lentos. A empresa justificou isto referindo que como as baterias dos dispositivos ia enfraquecendo com o passar do tempo, o telemóvel tornava-se mais lento para preservar a sua duração.

Nos Estados Unidos da América foram muitas as acusações da empresa de estar a promover indiretamente a compra de novos smartphones da marca. As queixas dos utilizadores resultaram em ações legais por parte do Tribunal do distrito do Norte da Califórnia.

A Apple negou as acusações mas decidiu chegar a um acordo com a instância para pagar cerca de 500 milhões de euros devido ao contínuo elevado custo da ação judicial.

Os utilizadores que reclamaram publicamente com a modificação nos iPhones vão receber cerca de 1500 euros, e aqueles que apresentaram provas concretas podem receber 3500 euros. Todos os norte-americanos que foram donas de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, e SE vão receber cerca de 25 euros como indemnização.