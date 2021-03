Apps de edição no TikTok e Instagram podem desencadear casos de distúrbios alimentares

Rita Neves Costa Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Não é estranho a qualquer internauta que, no mundo das redes sociais, mostrar o lado mais bonito e positivo da vida é uma regra pré-estabelecida. Um pôr-do-sol à beira-mar, uma roupa bonita e um animal de estimação numa pose engraçada figuram entre as fotografias e os vídeos mais apreciados nos feeds de uma qualquer conta do Instagram ou do TikTok. Porém, há perigos associados. A procura pela versão perfeita de cada um de nós leva a que muitos procurem aplicações para editar o rosto e o corpo, que são cada vez mais comuns e especialmente dirigidos aos mais novos.

Danae Mercer é uma jornalista freelancer que se tornou uma estrela do Instagram ao partilhar dicas e conselhos de amor próprio e positividade corporal. Na sua conta reúne fotografias e vídeos que desmistificam as aplicações e os ângulos, que retiram quaisquer "imperfeições" dos corpos, sejam elas estrias, celulite ou falta de músculo. Mas não passa disso mesmo: um truque que engana o olhar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danae | Angles + Self Love (@danaemercer)

A visão real de Mercer contrasta, porém, com os anúncios de aplicações no Tik Tok e no Instagram, que proliferam nas duas redes sociais, para alterar partes dos corpos menos "perfeitas". Tornar a cintura mais fina, as formas mais curvilíneas, acrescentar músculo ou até retirar o acne e as borbulhas do rosto são alguns dos milagres que estas apps promovem junto dos utilizadores.

"As aplicações criam um «eu» que é simplesmente inatingível e fazem tudo através de um clique num botão", explica a jornalista à BBC. O resultado após a edição pode ser tão irreal que nenhum treino tornaria o corpo tão musculado ou curvilíneo, esclarece Dana Mercer, que tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

A questão está a ser encarada como problemática por algumas associações britânicas. A Seed, instituição de caridade em Inglaterra, registou um "aumento de 68% em crianças e adolescentes com idade entre 10 e 19 anos" a procurar ajuda para distúrbios alimentares durante a pandemia.

O problema pode tornar-se ainda mais gravoso em tempo de confinamento: jovens em todo o mundo passam demasiado tempo nas redes sociais, a analisar cada pormenor da fotografia que publicaram e editaram. "Da mesma forma, que não permitiríamos que produtos para perda de peso fossem comercializados para crianças, precisamos de fazer pressão para uma nova regulamentação em torno destas aplicações", esclarece Mercer.

PUB

Hope Virgo, ativista que promove a saúde mental e apoia pessoas com distúrbios alimentares, vai mais longe e afirma que as empresas de redes sociais precisam de ser responsabilizadas. "O facto de o Instagram e o Tik Tok estarem atualmente a anunciar aplicações que mudam o corpo vai alimentar ainda mais a epidemia de distúrbios alimentares", defende à BBC.

As redes sociais, por seu lado, explicam que não estão a desrespeitar nenhuma regra de publicidade ao permitir o anúncio destas aplicações. Contudo, o TikTok, usado por um público mais jovem, já anunciou que está a rever a sua política, de forma a promover uma visão positiva do corpo. Tal como ele é, sem edição ou perfeição.