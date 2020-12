Bolo rei é o doce preferido dos portugueses no Natal

B.S. Hoje às 12:13 Facebook

No âmbito da campanha #DoceNatalCompreLocal, que pretende sensibilizar para a realização de compras online e para o apoio a negócios locais durante a época natalícia, o Facebook realizou um inquérito com o objetivo de descobrir quais são os doces de Natal favoritos em Portugal. O bolo rei foi eleito o favorito dos portugueses e liderou na maioria das regiões.

O inquérito realizado na rede social, entre os dias 9 e 15 de dezembro, contou com mais de dois mil participantes, em Portugal Continental e nas Ilhas. Revelou que o tradicional bolo composto por frutas cristalizadas e frutos secos representa 28% de preferência dos inquiridos. No Norte, foi o doce mais votado com 39%, bem como no Centro e no Sul, com 25% e 32%, respetivamente.

O bolo rei só perdeu a liderança na capital, ficando em terceiro lugar. Os lisboetas preferem os Sonhos e o Bolo Rainha para celebrar a consoada. Já nas Ilhas continua-se a preferir o típico Bolo de Mel da Madeira e o Bolo de Natal dos Açores. A seguir ao famoso bolo rei, as preferências dos portugueses recaem sobre as Rabanadas, os Sonhos, o Bolo Rainha e as Filhoses.

A campanha portuguesa tem o propósito de sensibilizar a ajuda dos negócios locais, em especial enfoque as pastelarias portuguesas, através da compra online de doçaria.